Asegura AMLO que la ASF tuvo intención política de afectar su gobierno, no fue equivocación

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tuvo la intención política de afectar la imagen de su gobierno con los resultados de la revisión que hizo sobre la Cuenta Pública 2019.

“Claro que no fue una equivocación, hubo una intencionalidad política de afectarnos, entonces quién es el responsable… como dijeron algunos, que casi casi yo los había doblado para que se retractaran”,dijo.

“Hay una comisión en la Cámara de Diputados que investiga… que no lo resuelvan quitando a un funcionario, no. Que se investigue y que se lleve el tiempo, que se tenga que llevar, para que no vuelva a pasar”.

Al inicio la Auditoría reportó que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAIM) de Texcoco costaría tres veces más de lo que había contemplado López Obrador. Ante esto, el mandatario defendió su decisión de frenar la construcción, señaló que el informe estaba mal y tenía errores. Por su parte, el titular de la ASF, David Colmenares, dijo que se tuvieron problemas metodológicos, pero que no se equivocaron y que tampoco renunciará. Cabe señalar que en la auditoría también se señalan inconsistencias por 67 millones de pesos en el primer año de gobierno del morenista, cifras que también cuestionó el mandatario.

Recordar que AMLO solicitó a la Cámara de Diputados que investigue a la Auditoría Superior de la Federación, porque actuó de manera “politiquera”.