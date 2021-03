Asegura AMLO que joven que irrumpió a conferencia, no tenía intención de causar daño

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el joven que ayer se coló en la mañanera, ingresó a Palacio Nacional, y esperó a que empezara la conferencia para ingresar y hablarle, pero antes, dijo, “no lo vio nadie”.

Ante ello, se reforzará la vigilancia en el recinto, pero no mucha, dijo el mandatario.

“Sí (se tomarán medidas), pero tampoco nada extraordinario, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer y todos tenemos que actuar con responsabilidad y con respeto y también, ayer lo dijo, que son gajes del oficio, a veces puede resultar molesto ¿no? Que insulten, por ejemplo, pero es nuestro trabajo y más cuando se está llevando a cabo una transformación”, dijo.

El joven no tenía la intención de causar daño, sino de buscar ayuda, mencionó López Obrador.

«Fue una persona que se introdujo, no sé exactamente la hora, les van a informar sobre el detalle, no lo vio nadie (…) Estuvo un tiempo, vamos a decir, no escondido sino que en espera de que comenzara la conferencia y apareció. Pero no tenía intención de dañar, quería llegar aquí y lo logró», dijo.

“Que tenía dificultades porque no lo atendían, él es de Durango, que tenía problemas, entonces, lo que le comenté es que se le iba a atender y Leti (Ramírez) y ya tiene toda la información y se le está ayudando, eso es todo”, agregó López Obrador.

La coordinadora de Participación Ciudadana, Leticia Ramírez, hizo saber el lunes pasado que el chico tenía problemas tras haber estado de manera injusta 2 años en prisión.

El mandatario enfatizó que la gente, con ser escuchada se siente ayudada.

“Es que hay necesidades de la gente y muchas otras cosas, el pueblo, además de tener hambre y sed de justicia, según la frase bíblica y hay que socializar, quieres ser escuchado. A veces eso le ayuda, la gente quiere que se le escuche y hay que saber y tener paciencia para escuchar al pueblo”.