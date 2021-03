Asegura AMLO que INE no es autoridad imparcial

Andrés Manuel López Obrador declinó hablar sobre el juicio político al presidente del INE, Lorenzo Córdova, y al consejero electoral Ciro Murayama, pero aseguró que no son autoridades imparciales.

En su gira en Campeche resaltó que “yo no tengo elementos para decir de que son autoridades imparciales. Me van a poder replicar diciendo de que ¿y la elección del 18? No fue por ellos, eso fue el pueblo, no pudieron porque fue un movimiento que nunca se había visto, 31 millones de votos”.

El mandatario presidente del país, dijo que en otros tiempos el INE se prestó a fraudes electorales, y él mismo ha sido víctima de la complicidad de las autoridades electorales.

“Yo siempre he dicho que el INE, en otros tiempos, se han prestado a los fraudes electorales o se han hecho de la vista gorda. Desde luego que tengo pruebas de lo que estoy diciendo, es más, he sido víctima del fraude electoral y de la complicidad de los organismos electorales, he padecido eso, no se van a la presidencia en el 2006, en el 2012 estábamos pidiendo que se anulara la elección presidencial porque habían gastado mucho más del tope de campaña ¿Saben que resolvió el INE? Que los que habíamos gastado más éramos nosotros, los que habíamos de bajar al tope de campaña”.

Ahora por ese tema hay denuncias judiciales de empresas extranjeras que entregaron dinero para la campaña presidencial del 2012.

“Pero en su momento el INE no vio nada y en elecciones posteriores lo mismo”, indicó.

