Asegura AMLO que hubo muchos infiltrados en marcha por 8M

Al indicar que la asociación civil Marabunta también toma partido, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en la marcha hubo mucha mentira, hipocresía y manipulación, siendo un «acto de violencia descarado» contra su gobierno.

Indicó que hubo muchos infiltrados con otro propósito, “debilitar al presidente, antes era la catedral ahora es aquí (la violencia)”.

El mandatario fue cuestionado sobre la manifestación legítima de las mujeres por las desaparecidas y feminicidios, ante lo cual contestó:

“No, no, no, era martillo, marro, gasolina para prender fuego, no solo aquí, en toda la marcha, en todo el paso. Monumento a la Revolución destruido, centros comerciales destruidos, y aquí. Entonces no, no fue una agresión de las autoridad a quienes protestaron, no, fue una provocación abierta, incluso lo de los gases eran los extinguidores para apagar el fuego”.

“Respeto ese punto de vista (sobre las mujeres que no provocaron desmanes y se manifestaron). Yo creo que fue una provocación, y es una causa justa defender la igualdad, el derecho a la vida, el que no se permita la violencia, pero no se puede o no se debe enfrentar la violencia con la violencia. Fue un acto de provocación abierto, descarado…no era un acto con un templete al frente donde al micrófono se pida respeto”.

Y sobre la agrupación Marabunta, que participan en todas las marchas como intermediarios entre la Policía y los manifestantes, y quien se retiró de la marcha feminista al asegurar que los uniformados no se apegaron a los protocolos, el mandatario descalificó su actuación ya que aseguró que toman partido.

“Esa organización (Marabunta) toma partido. Dicen nos retiramos porque no se están cumpliendo los protocolos, y no estaban viendo, donde estaba el señor hablando estaba cerca de esto (donde incendiaron) mucha hipocresía, manipulación”, puntualizó.

“Todo nuestro respeto a quienes luchan por la igualdad. A ver de estos agresores, cuántos están detenidos, en la cárcel, a pesar de eso, no somos iguales, esa es nuestra principal defensa ante el autoritarismo, es nuestro escudo, no somos iguales, entonces eso es lo que les afecta mucho, porque lo que buscan es que actuemos de manera autoritaria”, enfatizó el presidente López Obrador.

