Asegura AMLO que han llegado menos vacunas por lo que bajó el ritmo de vacunación

Andrés Manuel López Obrador reconoció que el ritmo de vacunación contra la Covid-19 en México ha bajado, sin embargo, explicó que se debe a una disminución de dosis que llegan al país.

“Bajó el ritmo de llegada de vacunas, hay disponibilidad, pero también podemos probar que han llegado menos vacunas“, explicó.

“De mala fe un periódico mencionó ayer de que como ya habían pasado las elecciones ya no estábamos vacunando, así a la ligera, porque son muy buenos para la calumnia. No es eso sí bajo el número de vacunados, pero es porque no hemos tenido disponibilidad suficiente de vacunas”, comentó.

Mencionó que existe la posibilidad de un rebrote, por lo que pidió a los ciudadanos no confiarse y agregó que no es momento de desmontar la infraestructura hospitalaria.

“Es importante la vacunación porque puede haber un rebrote, una nueva ola de contagios, no estamos confiándonos, no podemos desmontar toda la infraestructura hospitalaria de atención a enfermos de Covid-19, tenemos que estar pendientes observando el comportamiento”, comentó.

Recordó que la meta de su gobierno es terminar de vacunar contra la Covid-19, al menos con una dosis, a toda la población mayor de 18 años en México en el mes de octubre de 2021.

