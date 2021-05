Asegura AMLO que Grupo Imagen tiene la concesión de dos penales federales

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que cometió un error al informar que Grupo Imagen, no tiene una concesión de sino dos de penales federales.

“Acuérdense, recibía cada ex Presidente en promedio 5 millones de pesos mensuales, esto que vimos de los reclusorios, ayer hablé de que la empresa donde trabaja Ciro Gómez Leyva tenía un contrato de un reclusorio de 2,000 millones de pesos por año, no, me equivoqué, son dos reclusorios, 3 mil 500 millones por año ¿qué tiene que ver el periodismo con esto?”, dijo en su conferencia mañanera.

El mandatario volvió a hacer referencia sobre este tema al mencionar de los enjuagues que hacían los gobiernos anteriores.

“Lo que ayer (miércoles) hablábamos de cómo el gobierno estaba tomado, secuestrado, al servicio de los traficantes de influencias, todo el presupuesto que se quedaba en el mismo gobierno o en la gente cercana al Gobierno, el presupuesto no le llegaba al pueblo, era para los sueldos jugoso, para los altos funcionarios, para los ex presidentes”.

Y por ello dijo que hay “traficantes de influencias que están enojados con su gobierno.

