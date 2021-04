Asegura AMLO que esta semana se habrán vacunado todos los adultos mayores de 60 años

Esta semana se habrá vacunado a todos los adultos mayores de 60 años, al menos con una primera dosis, aseveró este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.

Sin embargo, señaló que hay todavía 13 municipios que sus autoridades decidieron que no se vacunarían, razón por la cual el Ejecutivo Federal tomó la determinación de hacer pública su inmunización, que recibirá mañana.

Agregó que recién se logró convencer a las autoridades municipales de San Juan Chamula, Chiapas, para que la población reciba el biológico.

“Decidí que era importante que me vacunara y fuese público, porque decían mis adversarios que ya me había vacunado y también de que hay un porcentaje menor de adultos mayores que no quieren vacunarse, que tienen alguna preocupación.

“Nosotros hemos dicho que somos libres y respetamos la decisión de todos, no es obligatoria, pero es importante que nos protejamos que se sepa que no hay riegos, que las reacciones son normales y a ver si convencemos a más”, expresó el mandatario.

Reconoció que algunos adultos no han recibido ninguna dosis, pero podrán hacerlo cuando se comience con la aplicación de la segunda dosis.

“Si se regresa al municipio y ya lo pensaron, que en la segunda dosis vayan, o si están postrado, que avisen y se les vaya a vacunar en su domicilio”, indicó López Obrador.

