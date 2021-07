Asegura AMLO que es indispensable el regreso a clases; “no me importa que la mayoría esté pensando en no regresar a clases”

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no le importa si la mayoría no quiere regresar a clases para el próximo ciclo escolar no le importa si la mayoría no quiere regresar a clases para el próximo ciclo escolar 2021-2022, como lo indican encuestas, él insistirá sobre el regreso a las aulas.

En su conferencia mañanera, consultado sobre el plan para el regreso a clases, el mandatario indicó que aunque los menores de edad no hayan sido vacunados, deberán acudir de manera presencial a sus escuelas.

“Pero eso es en todo el mundo (sobre los menores de edad no vacunados), vamos a suponer, aceptando sin conceder que es porque no están vacunados los niños, en el mundo no están vacunados los niños y México con Bangladesh es el país que lleva más tiempo con las escuelas cerradas. Y yo voy a dar este debate, no me importa que la mayoría esté pensando en no regresar, yo voy a sostener de que es indispensable que se regrese a clases”, refirió.

Indicó que hay intereses para no regresar a clases, y lamentó que la mayoría de la población no quiera el regreso a las aulas.

“No sé si consciente o inconscientemente, de manera deliberada, por intereses o por desconocimiento del daño que se causa al no tener clases presenciales. Vi hace dos o tres días una encuesta, claro, hay que ver sobre la velocidad en la redes sociales o alguien me dio una encuesta, (…) en donde la mayoría dice: no regreso a clases ¿qué es eso?”.

López Obrador dijo que sin embargo, el plan de retorno a clases ya se alista, y pidió apoyar en la limpieza de las aulas.

“Ya estamos trabajando en eso, aprovecho para que todos ayudemos a limpiar las escuelas, a que estén en buen estado, todos significa la participación de madre, de padres de familia, de maestros, maestras, de autoridades municipales, de gobiernos estatales, de lo que nos corresponde como gobierno federal, todo a ayudar, porque hay como una postura a que no haya clases”.

Se quejó de que se hable sobre la importancia de la educación, y sin embargo, no se quiera regresar a clases –el mes siguiente-.

Al hacer una comparación con el caso de los torturados, de quienes se oponen a que sean liberados, hizo referencia también a quienes se oponen a regresar a clases –en el marco de la pandemia-.

“De qué sirve estar hablando, es como el caso de la educación, guardando las proporciones, que nos importa mucho la educación, que la educación de nuestros hijos, que la educación para el desarrollo, que la educación para superarnos y no queremos regresar a la escuela, que porque se van a contaminar todos los niños, bueno ¿y qué pasa en otras partes?”, indicó.

El mandatario expresó el domingo pasado que incluso “llueva, truene o relampaguee” se realizará el retorno a clases, pues las escuelas no pueden seguir cerradas y consideró que “ya fue bastante”.

