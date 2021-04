Asegura AMLO que en su gobierno no se realizarán montajes

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en su gobierno se realicen montajes como sucedió con la falsa detención de Israel Vallarta y Florence Cassez en 2005, y la inexistente niña Frida, de quien se aseguró estaba atrapada en los escombros del Colegio Rebsamen, tras los sismos de 2017.

“Es poder político y medios de comunicación. Nosotros nunca jamás vamos a llevar a cabo estas prácticas, jamás”, resaltó.

En la conferencia de prensa matutina, señaló que en el caso de Vallarta, que está detenido desde 2005, la Secretaría de Gobernación está encargada “de que si se encuentran elementos suficientes para demostrar su inocencia se solicitará que se le deje en libertad”.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, tras presentarse el montaje de la detención de quienes fueron acusados en su momento de secuestro, explicó que decidió presentar este caso de hace 15 años, porque existía una estrecha relación entre el poder político y los medios de comunicación.

“Se podía manipular con absoluta libertad, ya se está viviendo un nuevo tiempo, ya son distintas las relaciones que se dan con los medios, de mucho respeto, se garantizan las libertades, no hay censura, no hay represión a los medios, no se persigue opositores, pero ya no se da esta relación perversa”, mencionó.

El mandatario añadió que ese tipo de situaciones se daban por la relación entre autoridades y medios de comunicación.

“Esto que vimos pues es una vinculación estrecha con el poder como un medio de comunicación y el señor García Luna, que luego llegó a ser secretario de seguridad pública y ahora está acusado y encarcelado en Estados Unidos por vínculos por la delincuencia organizada”, recordó.

