Asegura AMLO no estar en contra de Rosario Robles

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró en conferencia matutina que «Yo no tengo nada en contra de ella. Yo no odio a nadie», luego de que la ex secretaria de Desarrollo Social en la administración de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, indicara que el haberla mantenido en prisión preventiva es una venganza del gobierno actual.

Al preguntarle sobre las declaraciones de la exsecretaria, acusada de corrupción en el caso de la Estafa Maestra, dijo que el tema está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), y que él no fue quien la denunció.

«Es de la FGR no me corresponde a mí. Yo no presente ninguna denuncia, nada, es una cuestión de tiempo atrás y que tiene que ver con una investigación que se hizo de corrupción en las universidades públicas, se llamó la Estafa Maestra, porque en las universidad públicas también hay corrupción y cacicazgos”, dijo.

El mandatario reiteró en su conferencia mañanera que su fuerte no es la venganza.

«Es muy sencillo: No tengo nada en contra de ella y es asunto que atiende la FGR. No tengo nada en contra. Yo no odio a nadie, yo soy feliz y no es mi fuerte la venganza, Yo lucho por la justicia”, destacó.

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...