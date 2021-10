El presidente argentino Alberto Fernández afirmó en conferencia de prensa que Argentina «no se va a arrodillar» ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y condicionó un acuerdo con este para renegociar una deuda de 44.000 millones de dólares, a fin de que «no ponga en riesgo el futuro de los argentinos».

“Si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar, porque vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda», declaró.

