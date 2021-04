Aprueban en Cámara de Diputados reforma para que nuevos partidos no pierdan registro

*La reforma se aprobó fuera del tiempo establecido constitucionalmente

En reunión semipresencial, la Comisión de Gobernación y Población, aprobó por 20 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones, reformar la Ley General de Partidos Políticos en materia de la pérdida del registro.

El dictamen, establece que es causa de pérdida de registro de un partido político no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

El dictamen que se remitió a la Mesa Directiva para su programación, reforma el inciso “b” del artículo 94 del citado ordenamiento.

La diputada Martha Tagle Martínez (MC) solicitó retirar el dictamen del orden del día por considerar que en medio de un proceso electoral no es tiempo de discutirlo, “no se pueden hacer reformas a las leyes electorales. El dictamen no considera elecciones para ayuntamientos. Pretenden cambiar las reglas para beneficiar a los partidos de nueva creación para que, si no obtienen suficientes votos para diputados, los puedan obtener en locales, en gobernador y que en cualquiera de las posibilidades conserven el registro”.

La diputada Irene García Martínez (MC) puntualizó que es un atropello y vulnera la Constitución; “de aprobarse, se estará violentando el marco constitucional porque el alcance está referido a la legislación electoral y además la reforma implica modificaciones fundamentales que trastocarían disposiciones que rigen al proceso electoral federal 2020-2021, que inició el pasado septiembre”.

El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez (PRI) apeló a la conciencia de las y los legisladores para que no violen la Constitución. “Estamos a 40 días y la Constitución es muy clara: que se requieren 90 días para hacer este tipo de reformas, por eso los invito a que rectifiquen su postura”.

El diputado Pérez Bernabé dijo que el principio de certeza en materia electoral está asegurado, entre otros por el requisito formal de su promulgación y publicación sin mediar el plazo de 90 días.

