Aprueba INE candidatura de Víctor Hugo Romo

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), resolvió que Víctor Hugo Romo Guerra, podrá registrarse como candidato a alcalde de Miguel Hidalgo, por MORENA, toda vez que ha cumplido toda la normatividad en materia electoral.

En este sentido, el pleno del Consejo General del INE aprobó por unanimidad, en lo general, el Dictamen Consolidado y Proyecto de Resolución respecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña presentados por los partidos políticos de las y los precandidatos al cargo de Diputaciones Locales y Alcaldías, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en la Ciudad de México.

En dicha resolución se determinó que Víctor Hugo Romo no es acreedor a la pérdida del derecho a ser registrado como candidato a la Alcaldía Miguel Hidalgo, ya que no es administrativamente responsable de la presentación de su informe de precampaña.

Durante su intervención, las consejeras Adriana Favela, Dania Ravel, Norma Irene de la Cruz, Carla Humphrey, así como los consejeros Martín Faz y Ucc-kib Espadas, señalaron que el actor presentó el informe, pero el partido Morena lo entregó de manera extemporánea.

Además indicaron que los pagos a Facebook por diversos mensajes no se pueden considerar como actos anticipados de precampaña, ya que no hace referencia al proceso interno de selección de aspirantes. Por lo anterior, propusieron no aplicarle la sanción máxima.

Por su parte el consejero Ciro Murayama precisó que el partido político Morena no cumplió con la entrega a tiempo del informe, ya que está fuera del proceso de fiscalización.

Finalmente, se aprobó por unanimidad y sin discusión, el Dictamen Consolidado y la Resolución, respecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las personas aspirantes al cargo de Diputaciones Locales y Alcaldías, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en la Ciudad de México.

Comparte esto: Tweet



Imprimir