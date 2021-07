Anuncia Mikel Arriola que dio positivo a Covid-19

A través de su cuenta personal de Twitter, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, confirmó que después de haberse realizado una prueba PCR, salió positivo a Covid-19.

Arriola dijo que hasta el momento no cuenta con síntomas.

«Muy buenos días. Ayer por la tarde me hice la prueba de rutina PCR, Covid-19, y hoy por la mañana me llegó el resultado positivo. Estoy asintomático y me mantendré aislado en casa atendiendo mi agenda de trabajo”.

Asimismo afirmó que se mantendrá aislado, pero seguirá atendiendo sus compromisos.

El presidente de la Liga MX entregó el trofeo y las medallas a los jugadores durante el partido de la final de Campeón, en donde se coronó vencedor el Cruz Azul.

Muy buenos días. Ayer por la tarde me hice la prueba de rutina PCR, Covid-19, y hoy por la mañana me llegó el resultado positivo. Estoy asintomático y me mantendré aislado en casa atendiendo mi agenda de trabajo. Saludos a todo@s — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) July 22, 2021

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...