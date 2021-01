Anuncia ‘El Bronco’ que dio negativo a COVID-19

Tras haber convivido con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dio positivo a Covid-19, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, informó que el resultado de su prueba fue negativo.

El mandatario local destacó a través de sus redes sociales ayer se practicó una prueba para Covid-19, misma que arrojó que no es portador del virus.

Agradeció las muestras de apoyo y preocupación durante estos días y se comprometió a cuidar de su salud, así como de quienes lo rodean.

El pasado 24 de enero, luego de que López Obrador informara haber dado positivo a Covid-19, El Bronco destacó que estaría al pendiente de su salud y deseó sus mejores al mandatario.

«Le envío buenos deseos y espero que su recuperación sea breve, señor Presidente. Un abrazo desde Nuevo León. Luego de haber asistido a eventos con el Presidente este fin de semana, estaré al pendiente de mis síntomas, para, de aparecer alguno, hacerme la prueba», afirmó.

Les comunico que, luego de haber asistido a eventos con el Presidente el pasado fin de semana, ayer me realicé una prueba Covid19 y el resultado ha sido negativo. Agradezco sus mensajes de preocupación y me comprometo a seguir cuidando mi salud y la de quienes me rodean.

