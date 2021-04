Anuncia AMLO que tras ser vacunados todos los adultos mayores, él también lo hará

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que sí se vacunará contra el Covid-19, en dos o tres semanas, tras culminar de inocular a todos los adultos mayores, y lo hará para poner el ejemplo a quienes han padecido esta enfermedad y que también lo hagan.

Esto lo informó hoy en su conferencia mañanera luego de que primero dijo que sí se vacunaría esta semana y este lunes que no, sino hasta después pues tras consultar nuevamente a sus médicos, corroboraron que cuenta con anticuerpos suficientes, por lo que esperaría para recibir el antígeno.

“Entonces me voy a vacunar, nada más que me dicen que puede ser en 15 o 20 días. Va a coincidir para cuando ya se termine de vacunar a todos los adultos mayores, entonces voy yo”, señaló.

En este sentido dijo que para disipar dudas y ser ejemplo para otros que han padecido Covid-19, sí se la pondrá, además de referir que hay medios que criticaron que no se fuera a vacunar.

“Y aprovecho también para decirles, porque hasta un reportaje en este periódico de España, ¿cómo se llama? que no nos quieren… El País. Sacaron, porque yo dije que no me iba a vacunar por lo pronto porque tengo anticuerpos, puedo sacar aunque me estoy negando a vacunarme, cosas así, me voy a vacunar dentro de unos 15 o 20 días. Volví a preguntarles a los médicos y también para… Sí, disipar dudas sobre todo para que los que tuvieron Covid-19 como yo, no esperen tanto tiempo y dar ese ejemplo para que se protejan”.

El secretario de Salud Jorge Alcocer explicó que el mandatario al haberse contagiado, generó anticuerpos que en algunos casos duran hasta 8 meses.

“El señor presidente tuvo el virus, generó anticuerpos pero ahí juega parte importante cómo se generan, en qué cantidad. La gente más sana genera mejores y más cantidad de anticuerpos, el presidente generó un número importante de anticuerpos que le permiten ser protegido por más tiempo y cuando hablamos de más tiempo todavía como los vemos qué tal más tiempo, cuatro o seis meses, ya hay estudios donde a los ocho meses ya no tienen esos anticuerpos y entonces quedan indefensos como si no hubieran tenido la enfermedad”, indicó el funcionario.

