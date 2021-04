Anuncia AMLO que será vacunado con AstraZeneca

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que será vacunado contra el Covid-19, con la dosis de AstraZeneca, pues es la que se pondrá en la Alcaldía Cuauhtémoc, de la cual sus riesgos “son mínimos” de generar trombosis.

Informó que siempre sí se vacunará en dos o tres semanas, luego de indicar que sus médicos le habían mencionado que no era necesario tras haber padecido la pandemia y contar con anticuerpos por un tiempo.

Al residir en Palacio Nacional, dijo que se pondrá la vacuna en dicha alcaldía, pero aún sin conocerse si lo hará en el recinto o en un centro de vacunación.

«Nada más que no sé si vaya yo a un centro de vacunación o aquí siempre y cuando ayude para que la gente tenga confianza, no está de más decir que hace falta la vacunación, que nos protege, que no hay que tener temor», dijo.

