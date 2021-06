Anuncia AMLO que se avanza en esclarecimiento de caso Ayotzinapa

Con los conocimientos básicos de lo que sucedió en Ayotzinapa, se avanza en el esclarecimiento de los hechos, afirmó el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia mañanera dio a conocer que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas salió del país para avanzar en las indagatorias.

López Obrador aseguró que ya hay avances en los conocimientos básicos de lo que sucedió con los 43 normalistas y “nada va a impedir que haya justicia” para las familias.

Añadió que se ha solicitado el apoyo de expertos internacionales, que en conjunto con la labor de un equipo interinstitucional, ya se tienen resultados en este asunto «de Estado».

“Es el compromiso que tenemos, entonces nada lo va a impedir porque ya está la investigación, está avanzando bastante, ya se tienen los conocimientos básicos de lo que sucedió, todavía no podemos dar por concluida la investigación, no queremos actuar de manera irresponsable”.

A diferencia de la administración pasada ahora h ay pruebas científicas en la identificación de tres de los jóvenes.

Sin embargo, «la investigación continúa y vamos a conocer todo lo que sucedió y se va a hacer justicia, (…) nada lo va a impedir”.

“Vamos avanzando en la investigación en el caso de Ayotzinapa, acabamos de tener una reunión con madres padres de los jóvenes, todos los que están participando. Es una investigación que estamos haciendo de manera conjunta, tanto la Fiscalía como el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial”, dijo.

“Es un asunto muy serio que amerita ser tratado con profesionalismo”, a diferencia de lo sucedido en la administración pasada «ya sabemos no corresponde a lo que sucedió”.

Y añadió que, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; Alejandro Encinas, salió del país, aunque no dio a conocer el motivo.

Esta semana, a Universidad de Innsbruk fueron identificados los restos de Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de los desaparecidos.

“El que una autoridad detenga una investigación como el caso Ayotzinapa, eso no es posible. El caso de los jóvenes que desaparecen en Iguala es un asunto de Estado, no sólo es una cuestión del gobierno, y no vamos a detenernos ante nada para dar tranquilidad a los padres, madres, familiares, amigos, y a todo el pueblo de Guerrero”, señaló.

