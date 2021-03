Anuncia AMLO que próxima semana será vacunado contra Covid-19

Dijo que se lo recomendaron los doctores que lo trataron cuando se infectó con el virus en enero. «No quiero que sea un espectáculo», expresó.

Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador se vacunará la próxima semana contra el Covid, cumpliendo su promesa de que recibirá la dosis solamente cuando le toque y sin saltarse la fila.

Este miércoles, AMLO dijo que se lo recomendaron los doctores que lo trataron en enero de este año cuando se infectó con el virus, pese a que reveló que un reciente análisis arrojó que aún tenía anticuerpos.

De todas formas, dijo que no dará detalles de dónde lo hará para que la prensa no haga un «espectáculo» de su vacunación.

«No les voy a decir porque no quiero que se haga un espectáculo, nada más voy a ir a donde me corresponde y me voy a vacunar», dijo.

López Obrador, de 67 años, tiene ya su domicilio fijado en el Palacio Nacional, alcaldía Cuahctémoc, donde este martes comenzó la vacunación a las personas mayores de 65 años.

El gobierno de la Ciudad de México dispuso tres macrovacunatorios en dicha alcaldía, uno en la Biblioteca Vasconcelos, en la colonia Buenavista otro en la Universidad La Salle, en la Condesa, y en la escuela primaria Benito Juárez, en Roma Sur.

El presidente hizo el anuncio tras una conversación por enlance con Pedro Zenteno, director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), quien se encontraba en el aeropuerto capitalino para recibir 500 mil dosis de la vacuna Sputnik V.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard, precisó que durante los próximos 5 días llegarían al país 2 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19, entre los envíos del gobierno ruso y de la farmacéutica Pfizer.

