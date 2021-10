Anuncia AMLO que Gabriel García será encargado del programa «Agua Saludable para la Laguna»

Este miércoles, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el ex senador Gabriel García solicitará licencia para ser el nuevo director del programa «Agua Saludable para la Laguna».

“Ayer (martes) tomé la decisión de nombrar a Gabriel García, que es senador y que va a pedir licencia, para hacerse cargo del Programa Agua Saludable”, informó el mandatario.

Sin embargo, trascendió que el ex jefe de los súper delegados, García Hernández solicitó esta mañana su licencia en el Senado para formar otra vez parte ahora del Gobierno federal.

El mandatario señaló que hay oposición en este proyecto de llevar agua limpia para la zona.

“Tenemos ahí oposición de políticos retrógradas, corruptos, que ni siquiera están entendiendo que se trata de la salud del pueblo. Entonces, por sus intereses caciquiles y queriendo sacar raja están tratando de impedir que se lleve a cabo el proyecto”, mencionó.

López Obrador añadió que siguen los amparos, no obstante los acuerdos tomados.

“Habíamos acordado de que no iba a haber problema, pero son muy mañosos y están acostumbrados a tirar la piedra y esconder la mano. Voy yo y me dicen: no hay problema, aquí todos ayudamos; y ahora hay dos amparos y están promoviendo otro más”, hizo saber.

Y por ello, exhibirá quienes son esas personas que se están oponiendo a al proyecto.

“Pero no a los que logran manipular, sino a los jefes, a los manipuladores,. Estoy planteando el asunto y ojalá y también de parecer porque hasta las piedras cambian de parecer”.

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...