Anuncia AMLO que esta semana quedarán vacunados todos los adultos mayores

En lo que queda de este mes, todos los adultos mayores estarán vacunados con por lo menos una dosis, con excepción de quienes no han querido vacunarse, sin embargo aún pueden hacerlo, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Esta semana, de acuerdo al compromiso que hicimos, se termina ya con la vacunación de adultos mayores, por lo menos de una dosis. Ofrecimos que en abril, a finales de mes, estarían vacunados todos los adultos mayores aun con una dosis, eso está semana se cumple».

En su conferencia mañanera el titular del Ejecutivo destacó que para mostrar que no hay mayores riesgos en aplicarse la vacuna, es que decidió hacerlo él mismo en su conferencia mañanera. Señaló que sólo hay algunas reacciones normales al ser vacunado.

«Van a quedar los que no quisieron vacunarse, pero si así lo desean, lo van a poder hacer. Eso es lo que queremos, por eso también me vacuné aquí, para dar seguridad. No hay riesgos secundarios graves si nos aplicamos la vacuna, lo que hay es una reacción normal por la vacuna, a unos más, a otros menos, hay a quienes no les pasa nada, no una reacción», mencionó.

Al indicar que este martes se conocerán las cifras sobre todos los municipios donde ya se ha iniciado a la población, el presidente mexicano añadió que también se vacunará a los maestros.

Comparte esto: Tweet



Imprimir