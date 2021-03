Anuncia AMLO que está en marcha iniciativa para eliminar secrecía en juicios de servidores públicos

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que va a presentar una iniciativa de ley para que no exista secrecía en los juicios penales contra servidores públicos. El objetivo es que se conozcan los expedientes y no se «argumente que por el debido proceso no se pueden dar a conocer investigaciones».

Durante su conferencia matutina, el primer mandatario que no debería de existir sigilo o secreto en los casos en los que servidores públicos violan los derechos humanos o están acusados de corrupción; ya que el pueblo tiene derecho a conocer este tipo de información. Por ello, presentará dicha propuesta.

Asimismo, mencionó que confía en el avance de la «purificación de la vida pública en todos los poderes y en la sociedad porque esa es la gran riqueza de México». Además, López Obrador resaltó la importancia que tiene la honestidad para alcanzar la libertad.

En este sentido, añadió que no va a imponer nada porque existe voluntad en el Poder Judicial; principalmente del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar. «Desde luego tiene que enfrentar cuestionamientos. Imaginen cuántos intereses creados», expresó el jefe del Ejecutivo.

Aunado a ello, reiteró que los grupos conservadores que cometieron corrupción durante el régimen neoliberal no van a estar de acuerdo y dijo que uno de ellos es José Ramón Cossio, exministro de la SCJN.

«Callaron durante tanto tiempo cuando se saqueó al país, cuando se cometieron grandes injusticias y ahora resulta que se convirtieron en paladines de la libertad, de la justicia porque están inconformes con la transformación. Tienen derecho a manifestarse, pero que no simulen, fuera máscaras», enfatizó.

