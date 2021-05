Anuncia AMLO que Bolivia apoyará a México sobre explotación de litio

Bolivia apoyará a México en el tema de la explotación de litio dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pronto se dará mayor información sobre el plan del gobierno en la materia.

Tras la visita del presidente Luis Arce, se acordó consultarlos por la experiencia que ellos tienen en la explotación de este mineral, nos ayudarán a analizar qué es lo más conveniente para la nación».

Para ello, dijo existe ya un estudio sobre el tema y de cual se informará «qué es lo que más nos conviene porque se trata de una explotación nueva».

Destaca que este elemento es muy usado en la confección de baterías de aparatos tecnológicos, como celulares.

«No es el petróleo, no es gas, no es explotar el oro, la plata, metales preciosos, no, es algo nuevo de mucho valor de mucha utilidad por el desarrollo tecnológico en el mundo», expresó el mandatario.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador informó que será a través de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, cómo se establecerá la comunicación con el gobierno de Bolivia.

«Acerca del litio vamos a tener un diagnóstico y una propuesta pronto. Ellos tienen ya experiencia en la explotación de litio y se le encargó a Tatiana Clouthier establecer comunicación con el gobierno de Bolivia, ellos aceptaron ayudar, tuvimos esa reunión, estuvo Tatiana y desde luego el presidente de Bolivia «, dijo.

