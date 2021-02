Anuncia AMLO enviar carta a gobernadores y alcaldes para que no intervengan en próximas elecciones

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que enviará una carta a los gobernadores y alcaldes para que no intervengan en las elecciones de junio próximo.

“Voy a enviar una carta a gobernadores y presidentes municipales para que se garantice el voto libre y limpio, elecciones limpias y libres, que no haya injerencia del gobierno en las elecciones; que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún candidato, ningún partido, que no haya fraudes electorales”, informó el Jefe del Ejecutivo Federal en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador reiteró que estará pendiente de que el gobierno no intervenga en el proceso electoral del presente año.

“Que dejemos atrás todas esas prácticas de defraudación electoral, la compra del voto, la entrega de despensas, las amenazas, el relleno de las urnas, el carrusel, el que votaban los finados, el que había más votos que ciudadanos, la falsificación de las actas, el embarazo de las urnas. Todo eso que se termine”, dijo AMLO.

El presidente dijo que habrá democracia en las elecciones de junio.

“Que los ciudadanos decidan libremente, si hay algo importante que se ha logrado es el despertar de los ciudadanos, la toma de conciencia”, sentenció AMLO.