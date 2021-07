Anuncia AMLO creación de ‘Gas Bienestar’ para venta de tanques a precios justos

Al reconocer que no se ha podido cumplir el compromiso de no aumentar el precio del gas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de la empresa “Gas Bienestar” para la distribución de este recurso “a precios justos”.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario informó que a pesar de la reducción de los precios no ha disminuido el precio de gas por encima de la inflación, como lo ha hecho con la energía eléctrica, el diésel y las gasolinas.

“Injustificadamente ha aumentado el precio del gas LP en el país y no he podido cumplir el compromiso de que no aumenten el precio de los combustibles por encima de la inflación o lo he cumplido en gasolinas, en diésel y en luz, pero no he podido en gas”, dijo.

Explicó que parte de esta problemática se debe a que hay cinco grandes empresas que distribuyen casi el 50 por ciento del gas LP y obtienen márgenes de utilidad muy altos, ya que mientras Pemex les vende a un precio y éstas venden el gas al consumidor a un precio elevado.

Aclaró que “Gas Bienestar” participará en el mercado dominado por esas empresas, que, afirmó, tienen el control de los territorios en los que se distribuye el gas LP y no permiten la competencia.

Comparte esto: Tweet



Imprimir