 Ante ola de amparos AMLO no descarta una reforma constitucional en materia de energía

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que impulsará una reforma constitucional en energía ante lluvia de amparos contra la reforma a ley eléctrica.

«¿Qué va a pasar si declaran inconstitucional la Ley (Eléctrica)? Va la reforma a la Constitución. ¿Que necesitamos dos terceras partes? Pero que lo decida el pueblo, además qué bien que vienen elecciones, porque por eso ellos están apostando a que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados, para seguir manteniendo privilegios y seguir manteniendo el régimen de corrupción. Nada más que el pueblo es sabio, es un pueblo con un instinto certero, sabe lo que está sucediendo por más campañas que haya.

Ante ello dijo en su conferencia mañanera: «Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero si lo determinan jueces, magistrados, ministros y que es inconstitucional y no se puede proceder, enviaría una reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, el atraco, que se afecte la economía popular y sobre todo de los más pobres. Se dedicaron a saquear, a robar, en el caso de la industria eléctrica y petrolera no tengo duda, pero no sólo eso, en reclusorios, hospitales, en todo», comentó.

En su conferencia en Palacio Nacional, López Obrador dijo que seguramente se irán acumulando más suspensiones de jueces en contra de la Ley Eléctrica.

Y aunque dijo que ya no pondrá más quejas contra todos los que le den entrada a éstas, resaltó que los juzgadores también deben ser investigados.

«Y las que se acumulen… Sólo la queja que presentamos. Pero también hay que transparentar todo. La vida pública tiene que ser cada vez más pública, la transparencia es una regla de oro de la democracia y no debe haber intocables”.

