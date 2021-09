Animales ya no serán usados para pruebas cosméticas: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal celebró la aprobación de la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe las pruebas cosméticas en animales al considerar que, este jueves, es un día histórico para los seres vivos que no tienen voz, pero que deben ser tratados con dignidad.

En tribuna, Monreal Ávila dejó en claro que los legisladores seguirán promoviendo este tipo de iniciativas porque ya basta, dijo, del maltrato animal.

“No va a ser la única iniciativa, vamos a seguir presentando iniciativas para proteger a los animales. Ya basta de tanta crueldad contra ellos. Ya basta de seguirlos usando como como conejillos de indias. Que vivan los seres vivos, que viva México”, externó.

Y es que, esta reforma que impulsó Ricardo Monreal desde 2019, establece que la investigación cosmética no podrá incluir pruebas en animales de ingredientes cosméticos, de productos cosméticos finalizados ni de sus ingredientes o la mezcla de ellos.

Tampoco se podrá fabricar, importar ni comercializar productos cosméticos cuando en su formulación final medien o hayan mediado pruebas en animales, y cuando contengan ingredientes o combinaciones de éstos que sean o hayan sido objeto de pruebas en animales.

Monreal señaló que esta modificación legal contempla que el etiquetado de los productos cosméticos comercializados tendrá que señalar que en su fabricación no se han llevado a cabo pruebas en animales.

También contempla que puedan clausurarse los establecimientos mercantiles que se dediquen a la venta de artículos elaborados con animales. Además, establece una sanción económica y penal a quienes se atreva a usarlos, autorizarlos, comercializarlos o trasmitirlos en cualquiera de sus modalidades. Por eso, sí es un día histórico para los animales”, señaló.

Cabe mencionar que la modificación legal, sanciona con una pena de dos a siete años de prisión, y multa equivalente de 200 a dos mil veces el valor de la Unidad de Medida de Actualización, a quien contrate, autorice, conduzca, participe o desarrolle pruebas cosméticas en animales.

