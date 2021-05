Andy Ruiz supera prueba de pesaje frente a pelea con Chris Arreola

Andy Ruiz, superó la prueba de pesaje previa a la pelea en la que se enfrentará a Chris Arreola, pasó de las 285.5 libras (128.6 kilogramos) a 256 (116.1), perdió más de 12 kilos que se ven a simple vista.

El único boxeador mexicano en ser campeón del mundo en peso completo, llegó a la ceremonia de pesaje para su pelea de hoy ante Chris Arreola con una playera con la leyenda “Ya no quiero ser gordo” y un físico que demostraba esa intención.

Andy Ruiz, de 31 años, dio la gran sorpresa en el pugilismo mundial en los últimos años al vencer por nocaut al inglés Anthony Joshua en junio de 2019, pero medio año después se presentó fuera de forma en la pelea de revancha y perdió las fajas de cuatro organizaciones.

Este sábado, reaparecerá con varios kilos menos y tras cumplir un plan de preparación especial bajo la mirada del equipo de Saúl «Canelo» Álvarez, el mejor peleador libra por libra del momento.

«Cuando perdí, me sentí abajo, sin ganas de pelear, pero algo en mi corazón me dijo que me debía levantar y mostrar la disciplina que me faltaba», afirmó esta semana Ruiz, que, según sus publicaciones en redes sociales, se presentará en un gran momento de forma deportiva.

Arreola, de 40 años, tendrá una última oportunidad de buscar una pelea de campeonato mundial. El oriundo de Los Ángeles, California, puso 228.5 libras en la báscula para enfrentar el compromiso ante Ruiz y se declaró listo para la pelea.

El «Destroyer» Ruiz, con 33 triunfos, 22 por la vía rápida, y dos derrotas, posee menos alcance que Arreola, pero es un boxeador de buena velocidad de manos y piernas, a lo que se suma su pegada. Este sábado saldrá como favorito, pero no deberá confiarse porque de sus 38 victorias, con seis derrotas y un empate, Chris ha ganado 33 peleas por nocaut.

