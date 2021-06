AMLO visitará Aguililla después de las elecciones

Anunció Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que una vez que pasen las elecciones de éste próximo 6 de junio, visitará Aguililla, el pueblo que vive entre la guerra que mantienen Los Viagra y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El municipio ha sido asediado recientemente por una ola de violencia provocada por el enfrentamiento de varios cárteles y organizaciones criminales.

He ido Aguililla, conozco aguililla, como conozco todos los municipios de México. Me he quedado en Aguililla. Les puedo decir que enfrente de la plaza principal hay un hotel donde me he quedado a dormir, conozco El Aguaje, que pertenece a Aguililla, conozco todo Michoacán y tengo la dicha enorme de conocer todo el país”.

Asimismo destacó que conoce todos los municipios de México y sobre Aguililla, sin abordar el tema de la violencia que se padece en la zona, dijo que conoce el municipio y que hasta se ha quedado en un hotel frente a la plaza.

De igual manera indicó que respeta la visita que realizó el nuncio apostólico en México, Franco Coppola, el pasado 23 de abril a esa población, así como las acciones que ha tomado la iglesia en la zona de conflicto.

“Nosotros somos libres y respetuosos de todas las religiones. Somos respetuosos de la religión católica”.

