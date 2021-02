AMLO se encuentra bien y pudiera regresar a la «mañanera», el próximo lunes 8 de febrero: Sánchez Cordero

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se encuentra bien, avanza en su recuperación y “nos dio mucho gusto el mensaje para acallar esas voces que no eran veraces” sobre su estado de salud, afirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Estimó que la próxima semana -el lunes 8 de febrero- pudiera estar de regreso AMLO en las conferencias «mañaneras», en Palacio Nacional, las cuales todavía estos próximos días estará ella al frente de las mismas.

A AMLO “lo vi optimista, de muy buen ánimo para lograr su pronta recuperación. Seguramente lo tendremos la próxima semana, el lunes próximo”, refrendó la funcionaria.

En conferencia de prensa, reiteró su llamado a los medios de comunicación y a las personas en general para contribuir a la estabilidad social y transmitir información de forma responsable y veraz sobre la pandemia y la salud del Presidente.

“Nos dio mucho gusto ese mensaje, lo vimos bien y optimista, y a la mitad del contagio que lamentablemente tuvo, pero se encuentra en franca recuperación”, subrayó.

Cabe señalar que la semana pasada surgieron diversos rumores en las redes sociales sobre la salud de AMLO, de un supuesto agravamiento que lo habría llevado a la hospitalización.

Sin embargo, el viernes apareció el Presidente de la República en un video.

“Todavía tengo Covid-19, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica, me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos, estoy bien”, expresó el Presidente de México.