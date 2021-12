AMLO resalta que no son muchos los casos de ómicron en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que existen pocos contagios con la variante ómicron.

“De esa nueva variante, ya se ha registrado en México, no son muchos los casos, lo que tenemos de información es que no han aumentado los contagios y lo más importante es que no han aumentado los fallecimientos. Eso no quiere decir que pueda darse una situación especial, pero toco madera, hasta ahora, no hemos tenido problema”, dijo el mandatario.

El Presidente mostró un reporte sobre el comportamiento de la pandemia en México.

“No hay aumento y la ocupación en camas generales es de 13%, está muy baja afortunadamente y en camas de terapia intensiva, con ventilador, 11%”, comentó.

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...