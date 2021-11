AMLO rechaza propuesta ofrecida por Lozoya

En conferencia matutina, el presidente López Obrador mencionó que el exdirector de Pemex tiene que devolver 200 mdd que fueron parte de los negocios del Pacto por México, y resaltó que rechazó la propuesta de 5 mdd que ofreció Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, como acuerdo reparatorio por el caso de la venta de la planta de Agronitrogenados.

“¿Cuanto es?, cinco millones, no, no, no, estoy hablando de 200 millones de dólares en el caso de Pemex demanda que devuelvan ese dinero, que se recupere el dinero, fue de los negocios que hicieron entre todos los del Pacto por México, Pacto contra México”.

En las instalaciones de la Base Aérea Militar 18 donde dio su conferencia habitual, el presidente comentó que los que están agrupados en contra de su gobierno ya no pueden hacer esas tranzas.

“El pueblo se cansa de tanta pinche transa”, señaló el presidente López Obrador.

Por su parte, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, rechazó que se tenga un acuerdo reparatorio con Emilio Lozoya.

Señaló que será Pemex quien decida si acepta no la propuesta hecha por la defensa de Lozoya Austin.

