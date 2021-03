AMLO presenta plan para proteger candidatos

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un plan para otorgar protección a los candidatos durante el proceso electoral para evitar que sean obligados a declinar por amenazas e intereses ajenos para dar paso a candidatos “a modo”.

Pidió que “que no los obliguen a declinar por amenazas, por intereses, por todo esto que se presenta en procesos electorales y queremos ahora enfrentarlo para que se garantice la libertad de todos y que sean los ciudadanos los que eligen, no los grupos de intereses creados, no la delincuencia organizada, no la delincuencia de cuello blanco, que no haya candidatos a modo, que no haya grandes electores, es decir, este será, y hazte un lado si no atente a las consecuencias”.

Y “pedirle a todos los candidatos que actuemos con firmeza y con aplomo, la libertad no se implora, se conquista. De todas maneras habrá protección”, indicó.

“Se está hablando con los gobernadores para tener una acción conjunta de protección, sobre todo a los candidatos que buscan una presidencia municipal que son muchos”.

El presidente señaló que la protección debe ser voluntaria y no una imposición, sino de acuerdo con autoridades y organismos electorales pero confió en que “nadie puede oponerse a esto, sino a participar todos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con ello se tendrán elecciones libres.

Comparte esto: Tweet



Imprimir