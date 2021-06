AMLO plantearía cambios legislativos si uso lúdico de marihuana resultara perjudicial

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que respeta la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero en caso de que haya efectos negativos en el uso lúdico de la mariguana enviará una iniciativa de ley con respecto a este sentido.

“Vamos a respetar lo que ha decidido el Poder Judicial y vamos a evaluar, a ver qué efectos tiene, si vemos que no ayuda, que no es bueno para el país, que no es bueno para enfrentar el grave problema de la drogadicción, que no es bueno para detener la violencia, entonces actuaríamos”, dijo.

“Si como algunos sostienen es algo que no perjudica y sí puede evitar que haya violencia, pues vamos a ver el resultado en la práctica, tenemos tiempo y vamos a actuar”, señaló en su conferencia mañanera.

No obstante, no descarto un cambio si ven resultados negativos.

“Si vemos que en vez de ayudar perjudica, plantearíamos nosotros un cambio, enviaría yo de acuerdo a mis facultades una iniciativa de ley. Pienso que podríamos tener en poco tiempo ya resultados, vamos a evaluar qué es lo que sucede”, mencionó el Ejecutivo en rueda de prensa.

El mandatario apuntó que en su gobierno federal hay incluso posturas distintas con respecto a la legalización del uso de la mariguana realizado este lunes por la Suprema Corte.

“En el gobierno hay posturas distintas, entonces se decidió no intervenir y esperar que la Suprema Corte resolviera. Ya ellos tomaron esta decisión los ministros y vamos a analizar nosotros los efectos de esta medida y vamos a ir dándole seguimiento”, dijo.

