AMLO no se reunirá con gobernadores de Tamaulipas y Michoacán

El presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a recibir al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien solicitó nuevamente una audiencia con el mandatario para “tratar temas de la más alta relevancia» en la entidad. Asimismo, descartó una reunión con el gobernador de Tamaulipas.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador comentó que en el tema de Michoacán “hay mucha politización” y que como titular del Ejecutivo debe cuidar la investidura presidencial.

“Yo no me quiero meter en esas cosas, que pase el proceso electoral, que termine el proceso electoral, que se califiquen las elecciones y entonces vemos. Porque no quiero aquí, pues que se produzcan debates ríspidos o espectáculo, hay que cuidar, lo que decía don Adolfo Ruiz Cortines, la investidura presidencial; no es Andrés Manuel, es lo que representamos”, expresó López Obrador.

Respecto al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca pidió esperar ya que hay un asunto legal en curso y no se debe mezclar con los asuntos del gobierno.

”Le mando a decir con todo respeto al gobernador de Michoacán, porque hay mucha politización y yo no me quiero meter en esas cosas, que pase el proceso electoral y termine el proceso, que se califiquen las elecciones y entonces vemos; no quiero aquí que se produzcan debates ríspidos o espectáculo, hay que cuidar la investidura presidencial, no es Andrés Manuel, es lo que representamos», expresó.

Luego de que este miércoles se reunió con gobernadores electos y en funciones de Morena, el presidente López Obrador informó que “poco a poco” sostendrá encuentros con mandatarios para revisar el plan de seguridad.

“Ahí vamos avanzando, voy a ir poco a poco, ya sea que estén juntos o por grupos o uno a uno, pero los voy a recibir a todos”, dijo.

