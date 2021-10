AMLO no podrá reunirse con migrantes en su visita a la ONU

El presidente Andrés Manuel López Obrador no podrá reunirse con mexicanos migrantes, como pretendía hacerlo por las medidas de seguridad, en su visita a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.

Fue el embajador representante de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, quien el indicó que no se podría hacer un evento (tipo mitin).

Ante ello se determinó que les haga llegar un mensaje que será trasmitido en una pantalla, ante la organización de varios mexicanos en aquel país a quienes se ha convocado para que se reúnan frente a la sede de la ONU para poder ver a López Obrador.

“Voy a pedirle al cónsul en NY que los atienda, que nos entreguen todos sus escritos.

Y les ofrezco que terminando de hablar, les hago llegar un mensaje para que en una pantalla lo puedan ver porque no voy a tener posibilidad de acercarme de hacer un acto, hay medidas de seguridad que me lo impiden en la ONU, eso es lo que me comenta el embajador de México en la ONU. Así lo podemos hacer, que termine de hablar y tengan este mensaje que puedan pasar en una pantalla, en un mensaje dirigido a ellos, a los paisanos de Nueva York que trabajan y que viven EU”.

Será el 9 de noviembre cuando el presidente mexicano diga un discurso presencia en la ONU, al encabezar México el Consejo de Seguridad.

El mandatario indicó, el pasado 11 de octubre que en el evento “voy a hablar de lo que considero el principal problema del mundo: la corrupción que produce desigualdad. Sobre eso va a ser mi mensaje”, dijo.

En la conferencia mañanera de este lunes, se le indicó que migrantes alistan llevar música y reunirse frente a la sede de la ONU.

