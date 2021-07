AMLO… No mentir, No robar y No traicionar……

Engañan al presidente Andrés Manuel López Obrador, en PEMEX prevalece la corrupción, nepotismo, compadrazgo, todo en perjuicio de la Cuarta Transformación.

Por Raúl Ruiz-Verenice Tellez/Reporteros.

Trabajadores de Petróleos Mexicanos, se preguntan ¿Pero qué pasa en la administración pública federal, particularmente en PEMEX, estará enterado el presidente Andrés Manuel López Obrador?, esto que puede estar relacionado con varios aspectos sociales, la costumbre por un lado, la ignorancia, el abuso de autoridad y la idiosincrasia personal excesiva, como es el caso de Jorge Luis Figueroa Portela Jefe de la Unidad de Protección Civil en PEMEX, quien a su llegada dijo ser Licenciado en Administración de Empresas y sin embargo en su declaración patrimonial del 2020 en la SFP de fecha 31-07-2020 manifiesta su grado máximo de estudios (Secundaria Técnica 31), sin embargo en un acta del Comité de Transparencia en la Secretaria de Finanzas del GDF de fecha 2011 en la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia firma impunemente como Lic. Jorge Luis Figueroa Portela y como Subdirector de Protección Civil representando a una institución pública, lucrando legalmente con la profesión, misma que Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México.

Artículo 29.- Las personas que sin tener título profesional legalmente expedido actúen habitualmente como profesionistas, incurrirán en las sanciones que establece esta ley,. Artículo 62.- El hecho de que alguna persona se atribuya el carácter de profesionista sin tener título legal o ejerza los actos propios de la profesión, se castigará con la sanción que establece el artículo 250 del Código Penal Vigente. “Artículo 250. Se sancionará con“prisión de uno a seis años” y multa de cien a trescientos días a quien: Se atribuya el carácter de profesionista. Realice actos propios de una actividad profesional. Use un título o autorización para ejercer alguna actividad profesional sin tener derecho a ello. Si le preguntan qué diría?: Que no sabía o que no se dio cuenta y cuantas más actas están firmadas así, ahí están en el INAI y también en la Secretaria de la Función Pública y que pague con prisión su usurpación de funciones, pues es evidente que lo hizo con premeditación y conocimiento.

La preparación académica y profesional conlleva un gran esfuerzo y dedicación, sin dejar a un lado el aspecto de vocación y talento, todo este proceso de formación tiene la finalidad de desarrollar un papel importante en la sociedad, como la realización personal de los individuos y colaborar a resolver las problemática de esa empresa ¿Qué pasa cuando una persona como este individuo no cuenta con la preparación suficiente o la preparación profesional que presume? esto se traduce en la ignorancia de creer que él es el único que tiene la razón, no acepta competencia , el abuso de autoridad disfrazado con amenazas y persecución al que no se le rinda, entonces que hacer, creer y aceptar como un hecho formal que él es incuestionable y que su capacidad, habilidad y conocimientos del servicio que presume son únicas, aquella como la ley del esfuerzo de quienes llegan por las escaleras con tesón, esfuerzo y perseverancia y los que llegan por el elevador sin esfuerzo y preparación alguna, lo puede Ud. creer..

En la administración de PEMEX las personas facultadas y acreditadas están sujetas a posibles fallas por diversos factores, que no los eximen de responsabilidad; pero es aquí donde debe hacerse conciencia que será mayor el margen de error que tendrá una persona sin la preparación suficiente y adecuada y que a estas alturas no lo sepa el Sr. Presidente y todos los directivos de Pemex?.

Cada una de las profesiones tiene sus objetos y objetivos, y no es pertinente incurrir en campos ajenos, la intrusión a lo igual que la omisión no tienen excusas, son una problemática que atañe a nuestras instituciones, que va más allá de la invasión de alguna área profesional o de nombramientos no merecidos, aterrizados a la realidad nos lleva a la negligencia y/o mala-praxis. Arriba la 4T. No mentir.

