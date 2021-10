AMLO no considera vacunación a menores

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que hasta e l momento no se ha considerado que en México se vacune a todos los menores de 12 a 17 años de edad contra Covid-19, como lo estableció un juzgado al resolver un amparo.

Asimismo, López Obrador informó que no hará cambios al Plan Nacional de Vacunación como lo dispuso el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Naucalpan, Estado de México.

De igual manera, confirmó que se están acatando y se seguirán atendiendo los amparos para vacunar a menores de edad contra Covid-19.

“Vamos a ser respetuosos de la legalidad pero esto no implica: a ver ya, paramos la vacunación, todas las vacunas y vamos a atender esto. No es así, porque se presentan recursos, es una instancia todavía, no es cosa juzgada, no está terminado el proceso”.

Por otro lado, dio a conocer que hasta ahora se han registrado en la Plataforma de Mi Vacuna, 22 mil 978 menores con comorbilidades para recibir las dosis del biológico contra Covid-19.

