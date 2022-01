AMLO informa que López-Gatell dio negativo a prueba Covid-19

Tras la ausencia de Hugo López-Gatell en la mañanera del día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que solo tiene una gripe.

“Aprovecho para informar que el doctor Hugo López-Gatell salió negativo de COVID y solo tiene una gripe, un catarro”, apuntó.

El martes, el mandatario pidió no hacer especulaciones hasta saber qué es lo que tenía, a detalle, el subsecretario de Salud.

El mandatario resaltó que la variante Òmicron está afectando mucho, pero no genera hospitalizaciones.

“Está afectando mucho la nueva variante pero afortunadamente no es grave, no hay hospitalizaciones y lo más importante de todo no hay fallecimientos, de todas maneras hay que cuidarse”, dijo el mandatario.

Lo que se necesita es tener mayores cuidados en esta temporada invernal, señaló el mandatario.

“Es la temporada, hay mucho frío, es una temporada de enfermedades respiratorias y hay que cuidarse”.

