AMLO dice estar tranquilo en caso Félix Salgado, ya que hay adversarios que utilizan el «feminismo» para montarse

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar tranquilo en el caso de Félix Salgado Macedonio, ex candidato de Morena al estado de Guerrero, sobre quien pesan acusaciones de abuso sexual y violación, pues aseguró que el tribunal que lo juzga es su consciencia.

El mandatario indicó que hay adversarios que usan el feminismo para “montarse” sobre éste y hacer el linchamiento político. «Ahora resulta que son feministas los conservadores».

«No soy yo, no es conmigo, es con el conservadurismo. En este asunto de Félix Salgado Macedonio quienes salen a manifestarse, entre otros, mujeres, que merecen todo mi respeto, y además tienen todo el derecho de hacerlo, las legisladoras del PAN, no estoy inventando nada y los medios de información más conservadores, que no pueden ser del movimiento feminista, se montan en esta y en cualquier otra causa, lo están haciendo ahora que se volvieron ambientalistas», comentó.

Añadió que «hay mucha hipocresía en todo esto, pero yo ya no puedo seguir hablando de este tema porque no me corresponde, sólo le respondo porque me pregunta, yo no estoy en contra de las mujeres, tan es así, respeto tanto a las mujeres, que la mayoría de quienes me ayudan en el gobierno son mujeres».

«Lo más importante de todo es tener la conciencia tranquila, el tribunal que me juzga es mi conciencia, por eso no pueden, porque tenemos calidad moral, esa es mi muralla, mi escudo protector, mi detente, el no robar y no traicionar al pueblo», dijo el mandatario.