AMLO destaca que en Campeche se registran 7 homicidios al mes

Al iniciar su gira de trabajo por Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que en la entidad sólo se registren siete homicidios al mes.

El presidente realiza esta visita en compañía de su homólogo de Bolivia.

«Nos da mucho gusto estar en Campeche, se va a informar sobre la situación de seguridad del Estado, es uno de los estados, para no generar celos y sentimientos, pero si no estaba muy seguro y, tienen un promedio de siete homicidios por mes en Campeche y estamos hablando de un delito que no tiene cifra negra que tiene que ver con lo que en realidad sucede, siete homicidios por mes».

El mandatario dijo que esta mañana en Campeche, se celebró la reunión de seguridad con la participación del gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa González.

Y en la conmemoración de la Mala pelea, entre mayas y españoles.

«Nos va a acompañar en este acto el presidente de Bolivia, Luis Arce. Terminando esta conferencia que vamos a ir a la zona arqueológica en Campeche, una de las zonas arqueológicas más bella del mundo Maya y luego a Champotón a una ceremonia».

Comparte esto: Tweet



Imprimir