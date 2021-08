AMLO declara estar “a favor, decididamente, abiertamente, del regreso a clases”

Esta mañana, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que decidida y abiertamente apoya el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto.

“Estoy a favor, decididamente, abiertamente, del regreso a clases, porque considero que es necesario, ya no podemos tener cerradas las escuelas”, declaró.

Durante su conferencia matutina en las instalaciones del Campo Militar 26 – A, López Obrador explicó que se apurarán en el restablecimiento de energía eléctrica en las zonas afectadas por el huracán “Grace”, para que los estudiantes no pierdan clases.

“Donde no hay condiciones, pues no es posible el reinicio a clases, pero afortunadamente el huracán no causó daños en la mayoría del territorio de Veracruz. Para tener una idea, Veracruz tiene 212 municipios y estamos hablando de 62, entonces sí vamos a poder reiniciar las clases en la mayoría de los municipios”, dijo.

El Presidente también indicó que “todos los maestros ya están vacunados” y puntualizó que a los docentes se les aplicó la vacuna de Cansino, de una sola dosis.

“Hasta ahora, los médicos, los especialistas hablan que es suficiente. Si la Organización Mundial de la Salud sostiene que es necesario reforzar, lo haríamos, pero hasta ahora no lo recomiendan los médicos.”

“Se sabe, se está demostrando que si nos vacunamos, con cualquiera de las vacunas, tenemos protección”, expresó López Obrador y lamentó que en esta nueva ola de coronavirus, los que son hospitalizados o mueren por coronavirus, en mayor porcentaje, es porque no tenían la vacuna.

