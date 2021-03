AMLO da a conocer que Gatell superó el Covid-19 y estuvo en reunión de gabinete

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el ​​subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ya superó el contagio de covid-19 y dio a conocer que hoy estuvo en la reunión de gabinete.

El mandatario celebró que el funcionario ya se incorporó a trabajar e incluso comentó que López-Gatell «ya sanó y es lo más importante que está bien de salud».

Asimismo, el presidente envió un mensaje de felicitación a las personas que se han recuperado de covid-19 y que han salido de los hospitales tras vencer la batalla contra el coronavirus.

«Hoy le aplaudimos, como tenemos que aplaudir a todos los que salen de los hospitales, como tenemos que abrazar a los familiares de los que fallecen. Eso es lo más importante, lo demás es accesorio», expresó en su conferencia matutina de este lunes.

Y agregó que México es el país en el que más se ha informado de manera sistemática y permanente sobre la pandemia.

«Es lo que tiene que ver con la política, que si está bien o mal, como el doctor López-Gatell es el que ha estado informando, no creo que haya un país en el mundo y ofrezco disculpas, pero si no lo digo, no se va a leer ni escuchar, pero no creo que haya un país en el mundo en que se haya informado más, de manera sistemática y permanente sobre la pandemia», destacó AMLO.

El mandatario comentó que el funcionario «ha estado expuesto, tiene que informar y a algunos no les gusta y lo cuestionan, lo atacan».

