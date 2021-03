AMLO celebra anulación de condena contra Lula da Silva

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró el viernes la anulación de las condenas por corrupción contra el exmandatario izquierdista brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien podría competir en la contienda electoral en 2022.

Un juez de la Corte Suprema de Brasil dejó sin efecto el lunes las condenas contra el expresidente en una decisión que agitó los mercados y alteró los pronósticos para los comicios del próximo año, que podrían polarizarse entre el gobernante derechista Jair Bolsonaro y el carismático exlíder sindical.

“Creo que fue importante el que se liberara de culpa al ex presidente Lula, porque según la información que tengo la justicia resolvió de que no tenía responsabilidad y estuvo preso, enfrentó toda una campaña en su contra. Sí, celebro eso, que las autoridades de ese país hayan exonerado y limpiado de culpa al ex presidente Lula”, dijo López Obrador.

El mandatario dijo en la conferencia de la mañana que México tiene una muy buena relación con los gobiernos de todo el mundo, por lo que le interesa la existencia de la democracia y la justicia, especialmente en América y “en todo el universo, nos importa mucho la fraternidad”, comentó.

Lula fue condenado por peculado y encarcelado en 2018, lo que le impidió presentarse a las elecciones de ese año para buscar un tercer mandato.

Posteriormente, salió de la cárcel a finales de 2019 y siempre ha insistido en que es inocente y que el caso en su contra tuvo una motivación política.

El expresidente, quien no ha dicho si se presentará a los comicios del próximo año, criticó esta semana al actual gobierno de Brasil por su manejo de la pandemia y la economía y calificó a Bolsonaro de «imbécil», en su primer discurso después de que se anularon sus condenas por corrupción.

Comparte esto: Tweet



Imprimir