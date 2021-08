AMLO asegura “ya no hay gasolinazos” tras mostrar costo en Ciudad Juárez

Durante su visita a Ciudad Juárez, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que “se acabaron los gasolinazos en México, y presumió que los costos en la frontera norte son más bajos que en el resto del país.

“Ahora que estamos en el gobierno me da mucho gusto decir que hemos cumplido con el compromiso de no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz, ya no hay gasolinazos”, declaró en el video publicado en sus redes sociales.

Durante una gira de trabajo por Chihuahua, mostró el costo de la gasolina en una gasolinera, la cual está en 15.20 pesos el litro: «en Ciudad Juárez y toda la frontera es más barata porque desde que inicié el gobierno hice el compromiso de reducir los precios de los combustibles en la frontera”, señaló.

Junto a un despachador de gasolina, López Obrador aseguró que en toda la zona fronteriza se pagan menos impuestos y que va en aumento el salario mínimo hacia el doble. Un trabajador en la frontera tiene derecho a un salario mínimo de 213 pesos”, explicó.

