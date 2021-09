AMLO asegura “se han cumplido los compromisos”

Por medio de sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su administración “ha cumplido con los compromisos” que se tenían contemplados dentro de campaña.

En el video asegura no se han incrementado los impuestos, el precio de los combustibles se ha mantenido, además de que se han financiado cabalmente todos los programas sociales, además de que fueron reconocidos como un derecho constitucional.

Hemos cumplido los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles y, lo más importante, financiar programas sociales —que ya son un derecho constitucional— para el bienestar de nuestro pueblo. pic.twitter.com/AFL6DRAeko

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 6, 2021