AMLO asegura no se va a reelegir, “No seré dirigente eterno”

López Obrador señaló que al terminar su sexenio, en 2024, será una “misión cumplida” pues no planea convertirse en un dirigente eterno

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en 2024, al terminar su sexenio, será “misión cumplida” porque no será un dirigente eterno y “no hay que caer en el necesariato, en decir quién me va a sustituir”.

En Atoyac de Álvarez, Guerrero, aseveró que se debe entregar la estafeta a las nuevas generaciones para que continúen con el proceso de transformación del país.

Tras la crítica a Antonio López de Santa Anna- quien gobernó a México varios años—, López Obrador aseveró que no será un dirigente permanente.

Afirmó que “toca madera” para que no regresen a gobernar los que estaban dedicados a saquear, a robar y no les importaba el pueblo.

Sin embargo, dijo se debe actuar de manera precavida y acelerar la transformación.

“Por eso me dicen algunos ‘¿por qué la prisa?, ¿por qué es tan intenso? Bueno, porque se nos va a terminar el tiempo yo soy maderista, estoy a favor del sufragio efectivo no reelección, voy a terminar a finales de septiembre de 2024 y ya me retiro, me jubilo, misión cumplida, no voy a estar como dirigente permanente, eterno, no hay que caer en el necesariato, en decir quién me va a sustituir”.

Señaló que en el movimiento hay gente buena, hombres y mujeres que le darán continuidad a la lucha.

“Ya nosotros ya estamos haciendo lo que nos corresponde, y hay que entregar la estafeta a las nuevas generaciones, hay que pensar en el relevo generacional, por eso también todo lo que hagamos por los jóvenes es importante para garantizar hacia el futuro la continuidad del movimiento de transformación, es decir que se siga luchando por la justicia y la democracia, que no se permita la corrupción, que no se permitan los lujos en el gobierno, que se actúe con austeridad republicana”.

En la inauguración de la Escuela de Ingeniería Agroforestal del sistema de Universidades Benito Juárez, recordó luchadores como Juan Álvarez, Lucio Cabañas y al recién fallecido César Núñez.

El titular del Ejecutivo Federal dijo que a petición del gobernador Héctor Astudillo se ampliará el programa “sembrando vida”.

Hizo el compromiso de que se analizará la forma de canalizar mayores recursos para la ampliación de la carretera.

Raquel Sosa Elízaga, coordinadora de las Universidades para el ‘Bienestar Benito Juárez García, destacó la trayectoria de Juan M. Álvarez Hurtado, Lucio Cabañas y César Núñez.

El gobernador priísta Héctor Astudillo al recordar la lucha de Lucio Cabañas dijo que con cerrazón hay enfrentamiento, pero con tolerancia la solución pacífica a conflictos.

Refirió que en Atoyac en la escuela Juan Álvarez la dirección se confrontó con los padres de familia y maestros porque se intentó imponer la autoridad y derivó en la toma del plantel.

“La respuesta oficial fue el arribo de agentes policiacos, el 18 de mayo de 1967 ha quedado en la conciencia de nuestro pueblo en esa fecha ensangrentado el plantel educativo, el profesor Lucio Cabañas Barrientos emprendió su lucha guerrillera, esas lecciones debemos mantener las vivas para no olvidar que la cerrazón puede conducir fácilmente al enfrentamiento y que con tolerancia se puede lograr la solución pacífica de los conflictos”.

Le dijo al primer mandatario que Guerrero avanzará con su ayuda y atención.