AMLO anuncia que no será obligatoria vacuna contra Covid-19

En conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que no será obligatoria la vacunación pues el pueblo de México “es mucha pieza”.

El mandatario descartó que eso suceda en nuestro país, a diferencia de lo que pasa en varias partes del mundo, donde se hace obligatoria la vacunación.

“Hay países de Europa que ahora quieren hacer obligatoria la vacuna, porque argumentan de que la vacuna protege y en efecto, ya está demostrado”, indicó.

Pero en México es distinto, refirió en su conferencia mañanera.

“Nosotros no vamos nunca a volver obligatoria la vacunación, no, porque nosotros tenemos un pueblo que es mucha pieza, el pueblo de México, estamos en los porcentajes más altos de vacunación en el mundo, la gente se está vacunando y cada vez avanzamos más. Ya estamos en el 85 por ciento y vamos a rebasar al 90 por ciento, porque tenemos un plan para convencer a los rezagados”, confirmó.

Dijo que hay que respetar a quienes no quieran vacunarse.

“Hay quienes no quieren vacunarse y hay que respetarles, pero hay quienes no se han vacunado porque no hemos llegado a sus comunidades, y ellos no pueden salir a donde están los centro de vacunación. Hemos llegado a miles de comunidades, pero son alrededor de 200 mil pequeñas comunidades, estamos viendo en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, entonces todavía tenemos que seguir ampliando la vacunación, llegar a todos”, dijo.

Aunque, pidió vacunarse, para protegerse sobre todo en esta época invernal.

“Llegó el invierno y tenemos que llegar protegidos, no confiarnos, afortunadamente ha estado bajando la pandemia, pero tenemos que vacunarnos todos”.

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...