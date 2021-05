Alemania rechaza propuesta de EU para suspender patentes de vacuna contra COVID-19

El Gobierno de Alemania rechazó la propuesta de Estados Unidos de renunciar a los derechos de patente de las vacunas contra la COVID-19, dijo hoy viernes en Berlín a los reporteros el ministro de Salud alemán, Jens Spahn.

Spahn dijo que como centro de innovaciones, Alemania tiene interés en proteger los derechos de propiedad intelectual.

Estados Unidos propuso que las compañías farmacéuticas renuncien temporalmente a las patentes de sus vacunas contra la COVID-19.

Los fabricantes de todo el mundo podrían entonces producir las vacunas sin pagar ninguna tarifa de licencia a las compañías que desarrollaron la vacuna.

«El principal asunto no es la cuestión de las patentes. El asunto principal es la capacidad de producción», dijo Spahn. «La producción de vacunas de mRNA (de ARN mensajero) en particular no es algo que se pueda hacer de cualquier forma con licencia en cualquier sitio en alguna fábrica. Se trata de transferencia de tecnología, lo cual usualmente es mejor en cooperación».

Con la COVID-19 arrasando India, Spahn señaló que Alemania está «en general comprometida» a apoyar al país. Alemania ayudaría a cualquier socio de cooperación en India a establecer la capacidad de producción para las vacunas contra la COVID-19.

Spahn subrayó que la Unión Europea «producirá para el mundo, a sabiendas de que no estaremos todos seguros hasta que todos en el mundo estén seguros».

Tras mencionar los planes de la compañía alemana de biotecnología BioNTech para producir entre 2,000 y 3,000 millones de dosis anualmente de su vacuna contra la COVID-19, Spahn dijo que Alemania «aumentará significativamente las exportaciones de vacunas».

