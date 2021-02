Agradece Evo Morales a AMLO por cuidarlo tras renunciar a la presidencia de Bolivia

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, reveló que el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, lo cuidó y lo salvó luego de abandonar Bolivia en 2019.

Hace tres meses que regresó a Bolivia, Morales habló de varios temas luego de su exilio por la crisis política en su país.

“Cuando llegué a México, tuve una reunión con el canciller de México y en una reunión nos dijo (que) Estados Unidos va a dividir a la bancada del MAS. Estados Unidos no quiere que Evo vuelva a Bolivia”, comentó.

También reconoció que luego fue a Cuba pero no fue por temas de salud, sino que “fue una reunión de planificación con Cuba y Venezuela, una reunión de alto nivel a ver cómo retomábamos la democracia”.

Luego de su paso por Cuba y Argentina, Evo Morales volvió a México en donde agradeció al presidente López Obrador por la ayuda a su persona.

“Vuelvo a México, me despedí telefónicamente del Presidente de México, agradecí todo lo que hizo por mí, me salvó la vida, me cuidó, excelente atención, al siguiente día nos venimos a Argentina”, mencionó Evo Morales.

Además, Evo Morales considera que su salida de Bolivia lo provocó un “Golpe de Estado” y que “no hubo fraude” en las elecciones de 2019 donde se proclamó como ganador.

Asimismo dijo que en las elecciones presidenciales de aquel año “no hubo fraude” y las pruebas contundentes se dieron en 2020 cuando Luis Arce, candidato de su partido, ganó con más del 55% de votos.

Y aseguró que en la Organización de Estados Americanos (OEA) “se adelantaron” al presentar un informe el 10 de noviembre sobre la revisión de los resultados de las elecciones y que debía entregarse tres días después.

El informe intentó aclarar las denuncias de fraude electoral y sirvió para que la justicia iniciara procesos contra varios vocales electorales.

Morales dio a conocer que antes de presentar su renuncia pensó en gobernar desde “el monte” o la selva, pero que desistió de hacerlo, ya que, implicaría decenas de muertos y que la responsabilidad hubiera sido suya.